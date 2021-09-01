Токио, 1 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Российский пловец Артур Сайфутдинов завоевал бронзовую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

В плавании на дистанции 100 м брассом Сайфутдинов показал время 1 минута 5,76 секунды.

Первое место занял азербайджанский спортсмен Вали Исрафилов с параолимпийским рекордом — 1 минута 4,86 секунды. Вторым стал представитель Украины Алексей Федина (1.05,62).

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