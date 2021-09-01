Нови-Пазар, Сербия, , 15:39 — REGNUM Министры иностранных дел Сербии и Турции Никола Селакович и Мевлют Чавушоглу 1 сентября открыли консульство Турции в городе Нови-Пазар на юго-западе Сербии.

Реджеп Эрдоган Minister-president Rutte

В видео-сообщении, которые по этому поводу записал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркивается, что консульство в городе Нови-Пазар будет способствовать развитию турецко-сербских отношений и укреплению связей между народами двух стран.

«Мы сербов, хорватов, бошняков, албанцев и представителей всех остальных народов на Балканах воспринимаем как друзей, с которыми мы веками жили вместе и с которыми и дальше будем сотрудничать во всех сферах», — процитировал телеканал Н1 видеообращение Эрдогана.

Напомним, что в городе Нови-Пазар большинство населения составляют бошняки.