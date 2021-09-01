Мурманск, 1 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис стал почетным гостем школьного праздника в мурманской гимназии № 8. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, торжественная линейка для первых и одиннадцатых классов прошла на открытом воздухе, поэтому в ней, согласно действующим эпидемиологическим правилам, смогли принять участие родители учеников.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

«Не переживайте, у вас всё получится. У наших северных ребят всё всегда получается. Желаю пройти этот год успешно, достойно, показать всем, насколько вы эффективны, получить впоследствии лучшее образование и работать здесь, в нашей замечательной области. Хочу поблагодарить учителей, поскольку сегодня труд учителя — это не столько знания, сколько воспитание и прививка ценностей, это великая миссия», — сказал Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 сентября, в России за парты сели более 17 млн школьников.