Москва, 1 сентября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В августе в столичном регионе практически остановился рост цен на жилье. Такие выводы 1 сентября приведены в обзоре рынка жилья, подготовленном аналитическим центром «Индикаторы рынка недвижимости», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

«Рост цен на жилье в московском регионе затухает. Но перегретый столичный рынок «тормозит» значительно быстрее Подмосковья, где еще остались более-менее бюджетные квартиры», — отмечают авторы исследования.

Согласно расчетам аналитического центра в последний месяц лета подмосковные квартиры в среднем подорожали на 1,5% до 127, тыс. рублей за квадратный метр. В столице же, включая территорию Новой Москвы, квартиры за этот же период подросли в цене всего на 0,8%, до 232 760 рублей за квадратный метр на территории «старой» Москвы и 185 325 рублей за квадратный метр в Троицком и Новомосковском административном округе. Ранее стоимость недвижимости в столичном регионе росла в среднем на 1,5−3% в месяц.