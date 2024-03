Москва, 1 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Российская группа Little Big анонсировала новую песню под названием Turn it Up. О выходе композиции коллектив сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Warner Music Russia Обложка сингла Little Big «UNO» (2020)

В записи песни приняли участие эстонский рэпер Томми Кэш и американский певец Оливер Три. Сингл выйдет 2 сентября 2021 года.

Добавим, что композиция Turn it Up станет вторым совместным проектом группы Little Big и Томми Кэша. В 2015 году они выпустили хит Give Me Your Money.