Киев, 1 сентября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Украина перешла под полное внешнее управление Соединенных Штатов, заявил 1 сентября председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук. kremlin.ru

«Фактически на сегодняшний день можно говорить о том, что Украина перешла под полное внешнее управление США. А когда есть внешнее управление, то говорить о независимости очень сложно», — сказал он в интервью «Пятому каналу».

По его словам, речи о независимости Украины и быть не может, если сегодня центр политической жизни в стране — «это посольство США, если сегодня президент в своих действиях и решениях зависит от иностранных государств и международных организаций».

Медведчук добавил, что процесс перехода Киева под американское внешнее управление начался после так называемой «оранжевой революции» в 2004 году и очень активно и прогрессивно продолжился после евромайдана 2013−2014 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук заявил, что США почувствовали себя в Афганистане, как дома, поэтому так и поступили по отношению к этой стране, и однажды подобное может произойти и с Украиной.

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