Токио, 1 сентября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Японская компания Konami начала отключение серверов игры Metal Gear Solid V: Phantom Pain на консолях PlayStation 3 и Xbox 360. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Скриншот с YouTube Metal Gear Solid V: Phantom Pain

Уже сейчас геймеры не могут совершать внутриигровые покупки в Phantom Pain. Полное отключение всех серверов запланировано на 31 мая 2022 года.

Напомним, что Metal Gear Solid V: Phantom Pain — это приключенческий экшен, релиз которого состоялся в 2015 году. Игра также известна как последняя работа геймдизайнера Хидео Кодзимы в компании Konami.