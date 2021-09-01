Москва, 1 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Идея Сбербанка легализовать минимальный совершеннолетний возраст омолодит в целом аудиторию заемщиков и повысит финансовую грамотность, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

«Современное молодое поколение становится более осознанным, самостоятельным, эмансипированным. Оно способно принимать взвешенные, обдуманные, смелые решения, порой гораздо более мудрые и глубокие, чем старшее поколение.

И при этом активно действовать, развиваться, планировать, искать и находить выходы из разных ситуаций. Финансовая грамотность молодежи растет, это становится все более распространенной нормой и необходимостью.

Российское гражданское законодательство разрешает работать (сначала на неполный рабочий день, в зависимости от возраста) и иметь свой доход, а также самостоятельно распоряжаться им, нести определенную, ограниченную ответственность еще до наступления совершеннолетия, при определенных условиях вступать в брак, а также становиться эмансипированным, а с 18 лет дееспособность и правоспособность гражданина РФ становится полной.

Работающей молодежи становится больше. Ореол обязательного полного, дневного высшего образования после 11 лет школы ставится под сомнение и исчезает.

Необходимые практические знания и навыки приобретаются прямо на рабочих местах, тренингах, курсах, несущих большую актуальность и информативность, а также позволяющих параллельно зарабатывать и жить самостоятельно.

Современные интернет-технологии, тенденции обмена и получения информации дистанционно, позволяют выходить на достаточно приличный доход, начиная с юного возраста. Известно большое количество молодых миллионеров и предпринимателей по всему миру, и в России в том числе.

Что касается права самостоятельного приобретения и оформления недвижимости, то здесь юридические возможности не так обширны.

На основании положений действующего Жилищного кодекса РФ, с 16 лет гражданин РФ может вступить в жилищно-строительный кооператив, самостоятельно подписав договор паенакопления и все необходимые документы без участия родителей, опекунов и попечителей, и приобрести, таким образом, свое собственное жилье.

Кроме полной единовременной оплаты наличными и возможных рассрочек от застройщиков на не очень продолжительный срок, это один из немногих способов приобретения объекта недвижимости гражданином РФ, достигшим юридического совершеннолетия.

Основная масса крупных российских банков начинают выдавать ипотеку только по достижении возраста 21 года. С 18 лет заемщиками могут стать только клиенты Московского кредитного банка (МКБ), «Уралсиба», «Ак Барс» и банка «Санкт-Петербург», если общий трудовой стаж больше одного года. С 20 летнего возраста принимают заявки на ипотеку Газпромбанк и Совкомбанк.

С 1 сентября 2021 года Сбербанк также начинает рассматривать заявки на ипотеку от граждан с 18 лет, одним из первых среди самых крупных. Надо отдать должное, Сбербанк во многом является новатором и внедряет в работу наиболее прогрессивные, перспективные методы.

Идея легализовать на более обширном уровне минимальный совершеннолетний возраст омолодит в целом аудиторию заемщиков и будет способствовать повышению не только финансовой грамотности, но и финансовой дисциплине, позволит начать более активно решать бытовых задачи в более раннем возрасте, и решив их, идти в своем развитии дальше», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «Сбер» с 1 сентября снижает возраст ипотечных заемщиков с 21 года до 18 лет по некоторым кредитным программам на новостройки.

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