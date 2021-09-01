Тобольск, Тюменская область, 1 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Тобольске перед судом предстанет санитар психиатрической больницы, которого обвиняют в избиении несовершеннолетнего пациента. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Цитата из х/ф «Пролетая над гнездом кукушки». Реж. Милош Форман. 1975. США В психбольнице

Согласно материалам дела, 46-летний санитар Александр В. с 20 октября по 16 ноября 2020 года вместе с одним из пациентов избивал несовершеннолетнего, который находился в стационаре психиатрической больницы Тобольска на обследовании.

В результате избиений у потерпевшего переломаны 14 рёбер, разорвана селезёнка и отбиты почки. Потерпевший впал в кому. От гибели его спасли врачи Тобольской областной больницы №3, сделавшие юноше срочную операцию.

Родственники избитого обратились в полицию, и по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.

В отношении второго участника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.

Отмечается, что обвиняемый санитар ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.