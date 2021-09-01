Губернатор Дмитрий Миронов открыл новую школу в Ярославле
Ярославль, 1 сентября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. 1 сентября в Ярославле открылась новая школа в микрорайоне Сокол во Фрунзенском районе. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Школа на 950 мест находится на улице Чернопрудной. Она построена по национальному проекту «Жильё и городская среда» при контроле правительства области.
Учеников новой школы с Днём знаний поздравил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Губернатор подарил новой школе сертификат на 500 тысяч рублей на приобретение художественной литературы для библиотеки. Как сообщает пресс-служба правительства области, в школе есть 30 учебных кабинетов, два спортзала, медкабинет, комфортная столовая на 400 мест, актовый зал, библиотека, мастерские.
Благодаря активной застройке микрорайона новая школа очень востребована. В первый же год сюда пошли 200 первоклассников.
В ближайшие годы в регионе будут построены ещё три школы. Это стало возможным благодаря реализации областным правительством национальных проектов «Демография» и «Образование».