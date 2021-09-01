Ярославль, 1 сентября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. 1 сентября в Ярославле открылась новая школа в микрорайоне Сокол во Фрунзенском районе. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Открытие новой школы

Школа на 950 мест находится на улице Чернопрудной. Она построена по национальному проекту «Жильё и городская среда» при контроле правительства области.

Учеников новой школы с Днём знаний поздравил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Сегодня у вас очень ответственный, важный и радостный день. Вы переступаете порог новой, современной школы. Всего за полтора года строители возвели здесь, в развивающемся районе, это замечательное здание. Именно здесь будет опробована модель центра науки и технологии. Для этого созданы оснащенные современными станками мастерские, кабинеты c компьютерным и технологическим оборудованием, специализированные лаборатории, где вы сможете осваивать секреты химии, биологии, физики, робототехники и многое другое. Здесь есть все для того, чтобы учиться было комфортно», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Губернатор подарил новой школе сертификат на 500 тысяч рублей на приобретение художественной литературы для библиотеки. Как сообщает пресс-служба правительства области, в школе есть 30 учебных кабинетов, два спортзала, медкабинет, комфортная столовая на 400 мест, актовый зал, библиотека, мастерские.

Благодаря активной застройке микрорайона новая школа очень востребована. В первый же год сюда пошли 200 первоклассников.

Yarregion.ru Открытие новой школы

В ближайшие годы в регионе будут построены ещё три школы. Это стало возможным благодаря реализации областным правительством национальных проектов «Демография» и «Образование».