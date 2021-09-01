Вольский район, Саратовская область, 1 сентября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В трех километрах севернее города Вольска Саратовской области 1 сентября загорелся лес. Информация о возгорании поступила в 13:15 (местное время). На тушение огня выдвинулись сотрудники лесхоза и экстренные службы.

Лесной пожар

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Как сообщает региональный минлесхоз, угрозы для населенных пунктов нет. Площадь пожара и причины его возникновения уточняются.

ИА REGNUM напоминает, только за сутки по вине жителей Саратовской области сгорело более 2 га леса. В регионе со 2 по 6 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность.

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