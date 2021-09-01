Асбест, Свердловская область, 1 сентября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Школы Свердловской области 1 сентября приняли более 532 тыс. детей. Об этом 11-классникам посёлка Белокаменный в городе Асбесте рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

Пресс-служба Минпросвещения России У школьной доски

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Он отметил, что это на 14 тыс. больше, чем было в 2020 году. Из них почти 60 тыс. сели за парты первые. А более 20 тыс. — закончат школу.

«Мы ждём их в наших вузах и техникумах», — сказал глава региона. И выразил надежду на то, что через четыре-пять лет они станут квалифицированными специалистами в школах, больницах и на предприятиях.