Вашингтон, 1 сентября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. На американском авторынке вырос спрос на автомобили с гибридными установками. Об этом говорится в исследовании IHS Markit.

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По данным аналитиков компании, гибридизация автомобильного рынка является переходным явлением на пути к электрификации.

Пиковый спрос на машины с гибридной установкой был зафиксирован в Соединенных Штатах в 2014 году. Тогда за год был продан 190 291 такой автомобиль.

В 2019 году продажи гибридных версий снизились до 149 796 экземпляров, а в 2021 году уже продано 371 896 автомобилей с гибридной установкой. Это 6% от всего объёма проданных с начала года машин в США.

По прогнозу IHS Markit, доля гибридных автомобилей и электрокаров на авторынке США будет расти в ближайшие 12 лет. Уже к 2031 году на такие транспортные средства будет приходиться больше половины авторынка.

Напомним, продажи новых автомобилей на авторынке США снизились в июле 2021 года на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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