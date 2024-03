София, 1 сентября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Состоялся анонс дополнения Below and Beyond для экономической стратегии Surviving Mars. Трейлер с демонстрацией нового контента был опубликован на YouTube-канале компании Paradox Interactive.

Скриншот с YouTube Surviving Mars

Дополнение позволит игрокам рыть тоннели вглубь Марса, строить подземные базы и исследовать совершенно новые виды ресурсов. Релиз Below and Beyond ожидается уже 7 сентября 2021 года.

Напомним, что в Surviving Mars игрокам нужно колонизировать Марс. Проект был высоко оценён как геймерами, так и критиками.