Сеул, 1 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Южной Корее на протяжении пяти месяцев подряд фиксируют рост числа сотрудников коммерческих предприятий. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства труда.

Michael Sean Gallaghe В Южной Корее

По состоянию на конец августа в стране насчитывалось 18,83 млн человек, работающих в коммерческих компаниях. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 1,5%.

Подобная тенденция связана с хорошими показателями в экспорте и общим улучшением ситуации на рынке.

Наиболее высокие темпы роста сотрудников наблюдаются в сфере телекоммуникаций (8,8%), здравоохранении и социального обеспечения (5,5%). С другой стороны, в гостиничном и ресторанном бизнесе отмечается спад занятости (-5,5%), в искусстве и спорте (-2,6%).

Среднемесячная заработная плата сотрудников коммерческих компаний увеличилась за год на 4,2%. Длительность рабочего дня также увеличилась на 1,5 часа по сравнению с прошлым годом.