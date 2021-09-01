Москва, 1 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. «Мы не те, кто начнёт удалять контент — мы стоим на своём. Мы будем бороться», — об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября рассказал директор по маркетингу сети ресторанов японской кухни «Тануки» Станислав Колосков.

Скриншот с Instagram Фотография в Instagram-профиле «Тануки»

Колосков прокомментировал ситуацию с интернет-травлей сети ресторанов последователями движения Владислава Позднякова «Мужское государство» за фотографии с темнокожей моделью. Директор по маркетингу «Тануки» отметил, что в их заведениях любой клиент может сделать заказ, вне зависимости от расовой принадлежности.

Станислав Колосков, директор по маркетингу сети ресторанов «Тануки» «Это наша позиция — мы в марте выпустили манифест о том, что мы любим всех наших гостей — не важно какой они национальности, к какому сообществу они относятся, в том числе являются ли они темнокожими людьми. Именно такой позиции мы придерживаемся. В нашей ленте есть фотографии, которые мы используем, с моделями азиатской внешности, темнокожими. Соратники группы Владислава Позднякова нашли эти посты, причём не вчерашние, а двух или трёхнедельной давности, и начали требовать удалить этот контент».

По словам Колоскова, «Тануки» не пойдёт на поводу у движения Позднякова. Компании, которые ранее удалили посты с фотографиями темнокожих моделей и представителями ЛГБТК-сообщества, выполнив требования «Мужского государства», «создали прецедент». По мнению Колоскова, из-за такого решения коллег последователи движения «почувствовали свою силу и начали нападать».

Станислав Колосков «Мы не те, кто начнёт удалять контент, мы стоим на своём. Мы будем бороться. Более того, будем противостоять с точки зрения правоохранительных органов. Сейчас мы написали все необходимые заявления в правоохранительные органы, уже возбуждено несколько дел, которые находятся на контроле у высокопоставленных чинов. Наша цель — закрыть данные телеграм-каналы, потому что никто пока, к сожалению, этого сделать не смог. Можно назвать это войной, но суть в том, что мы это делаем и отступать точно не планируем».

Станислав Колосков также отметил, что лидер «Мужского государства» «слил» его личные данные в своих телеграм-каналах. В результате чего последователи движения начали угрожать его семье.

Станислав Колосков «Я считаю, что это уже беспредел полный. Все их призывы у нас зафиксированы и заверены нотариально, потому что это уже далеко не шутки. Переключились на мою семью. Я прекрасно понимаю, что это школьники, которые не планируют ничего делать, кроме как угрожать в интернете. Они сидят дома, и им, видимо, нечем заняться. Но для нас это прецедент для того, чтобы мы могли ещё как-то повлиять на закрытие данных телеграм-каналов, и чтобы про них все забыли. Потому что сегодня страдаем мы, а завтра пострадает любой другой бизнес».

Добавим, что компания «Тануки» обращалась к создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, а также к Роскомнадзору с целью блокировки канала движения «Мужское государство». На проблему уже обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Правоохранительные органы должны реагировать, если в действиях движения «Мужское государство» есть нарушения закона», — заявил он.