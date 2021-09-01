Москва, 1 сентября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Вступившая с 1 сентября 2021 года законодательная норма о том, что жалоба гражданина на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации этого административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото‑ и киносъемки, может быть также подана в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, направлена на снятие имевшихся административных барьеров и расширение возможностей для каждого защитить свои права. Об этом 1 сентября ИА REGNUM заявил заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Minsvyaz.ru Оплата штрафа ГИБДД

«Сегодня контроль за безопасностью дорожного движения все больше переходит в форму электронной фиксации, снижая тем самым участие человеческого фактора в этой деятельности. Кроме того, административные штрафы, наложенные на автолюбителей, исчисляются миллионами, что обуславливает поступление солидных отчислений в региональные бюджеты. В подавляющем большинстве случаев водители согласны с вынесенными мерами административного принуждения», — отметил юрист.

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Однако он обратил внимание, что встречаются случаи, когда техническая ошибка, проводимые ремонтные работы на дороге, нештатные ситуации, иные обстоятельства становятся причиной оспаривания штрафов. «В этом случае водителям приходилось пройти через несколько довольно затратных по времени бюрократических процедур. Теперь жалоба с конкретным изложением и обоснованием незаконности наложенных штрафных санкций может быть подана, не выходя из дома или офиса. В сочетании с полным и объективным рассмотрением таких материалов уполномоченными органами это может стать дополнительной гарантией облегчения контрольного бремени, которое несут сегодня наши автолюбители», — пояснил Соловьев.

Он добавил: «Общественность давно говорит о том, что камеры на дорогах должны выполнять одну главную задачу — предупреждать аварийность и обеспечивать безопасность дорожного движения, а не служить источником пополнения регионального бюджета. А в некоторых местах ещё и бюджета неких коммерческих структур, которые подряжаются для установки, эксплуатации и обслуживания оборудования, предназначенного для фото и видео фиксации дорожных нарушений. Так будет справедливо и правильно».