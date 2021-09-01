Москва, 1 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. США следует прекратить вмешиваться в дела других стран. Об этом 1 сентября заявил политолог из Украины Александр Семченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Американское посольство на Украине сделало заявление относительно зеленки, вылитой на Порошенко (Петр, бывший президент Украины — прим. ИА REGNUM). Казалось бы, не ваше собачье дело, лезть во внутренние дела, рассказывать, кто преступник, а кто не преступник, где давление на демократию, а где — нет», — сказал участник ток-шоу.

Политолог заявил, что на Украине политиков часто обливают зеленкой и американцы не вправе указывать, какие случаи нужно расследовать, а какие — нет. Также он посетовал, что посольства США и Великобритании дают указания властям Украины относительно тех или иных кадровых решений.