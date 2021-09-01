Осло, , 15:12 — REGNUM По мере того, как в Норвегии приближаются парламентские выборы в стортинг, бизнесмены в стране ожидают, что к власти придут более лево настроенные политики, чем нынешнее правительство. Поэтому владельцы капитала всерьез опасаются повышения налогов, о чем уже открыто заявили в правящей Рабочей партии Норвегии. Об этом 31 августа написала газета VG.

Флаг Норвегии Pixabay.com

«Что меня больше всего беспокоит, так это краткосрочные реформы налоговой политики с мощными последствиями», — заявил газете председатель правления ассоциации бизнесменов Dagens Næringsliv Оле Эрик Альмлид.

В частности, ранее в Рабочей партии Норвегии заявили, что поднимут налог с 0,85 до 1,3% для тех, чьи активы превышают 20 миллионов крон (169 млн рублей). Что касается налога на доход частных компаний, то он будет оставаться на уровне 22%.