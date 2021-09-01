Тбилиси, , 14:54 — REGNUM Судебная система в Грузии за последние годы значительно улучшилась. Об этом 1 сентября заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили журналистам.

Фемида Pixabay.com

Глава правительства прокомментировал заявление депутата Европарламента Виолы фон Крамон, которая заявила, что грузинские власти не провели судебную и избирательную реформы, хотя и обещали это сделать представителям Евросоюза.

«Я хотел бы напомнить всем, что судебная система Грузии и нынешняя система намного опережают судебную систему действующих стран-членов ЕС», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что после ухода с поста президента Грузии Михаила Саакашвили пришедшая к власти партия «Грузинская мечта» провела ряд реформ. Это якобы позволило сделать судебную систему в стране «прозрачной и подотчётной».

Гарибашвили также рассказал о договоренностях с главой Евросовета Шарлем Мишелем провести очередную реформу до мая 2022 года. Премьер-министр подчеркнул, что грузинские власти не отказываются от этого обещания.

Напомним, ранее Гарибашвили заявил, что Тбилиси отказывается от кредита на €75 млн, который Евросоюз планировал предоставить в рамках финансовой помощи. На это Крамон заявила, что эта помощь не полагается Грузии, так как в стране не провели обещанные реформы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии зафиксированы новые случаи свиного гриппа