Село Миасское, Челябинская область, 1 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Челябинской области СКР ведёт проверку по факту обнаружения скелетированных останков мужчины. Об этом сообщает областное следственное управление.

Publicdomainpictures.net Скелет

Скелет был найден 31 августа в лесу на территории Красноармейского района. По предварительным данным, повреждений нет, а следов борьбы не зафиксировали.

Сейчас останки направили на судебно-медицинское исследование. По итогам проверки следователи примут соответствующее решение.