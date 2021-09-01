Новосибирск, 1 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Новосибирске начата доследственная проверка по факту гибели человека в результате пожара в складах строительных материалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

34.mchs.gov.ru Пожар

«Сегодня ночью в складах строительных материалов, расположенных на улице Толмачевского, 2а Ленинского района города Новосибирска, произошёл пожар. Во время тушения пожара было обнаружено тело одного человека. Данные о личности, возрасте погибшего, а также причина пожара уточняются», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.