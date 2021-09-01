Вашингтон, 1 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Не менее шести человек стали жертвами урагана «Ида» в США, среди них — два электрика, которые восстанавливали энергоснабжение. Об этом сообщает 1 сентября телекомпания NBC.

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Циклон «Ида» обрушился 29 августа на побережье Мексиканского залива и накрыл территории штатов Луизиана и Миссисипи. В компании Pike Electric сообщили, что два их сотрудника погибли утром 31 августа в штате Алабама, когда чинили электросеть.

Ранее стало известно о гибели четырёх человек. Двое из них погибли вечером 30 августа при частичном обрушении автодороги на юго-востоке Миссисипи. Ещё две смерти зарегистрированы в штате Луизиана.

Губернатор Луизианы Джон Эдвардс не исключил, что погибших может быть больше.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Вирджиния из-за «Иды» объявили режим ЧС.

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