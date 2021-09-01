Ставрополь, , 14:52 — REGNUM Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко отправлен в отставку. Информация о том, что он подал заявление об освобождении от должности, появилась еще 31 августа. Сегодня, 1 сентября, она подтвердилась.

Отставка

Как сообщили в пресс-службе губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, он принял отставку Виталия Шульженко. Временно исполнять обязанности главы минэнерго будет Дмитрий Макаркин, который в настоящее время является заместителем главы ведомства.

Причина, по которой Шульженко решил покинуть должность, пока не уточняется. Известно, что он возглавлял министерство всего два года, до этого работая в должности заместителя главы ведомства.