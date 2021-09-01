Блед, Словения, 1 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Европейская интеграция Сербии однозначно связана с урегулированием косовского вопроса. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 1 сентября на полях регионального Стратегического форума в городе Блед в Словении.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Мы не можем быть частью Евросоюза пока не урегулируем отношения с Приштиной и это понятно каждому, не надо себя обманывать», — передал телеканал РТС слова президента Сербии.

Вучич добавил, что в Словении он провел переговоры с посредником ЕС в диалоге Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком, который ему «передал тревожную информацию» о том, что Приштина 4 сентября намерена остановить применение Вашингтонского соглашения и подготовить заявления на прием в ряд международных организаций, таких ка Интерпол и ЮНЕСКО. По словам Вучича, это «дополнительно дестабилизирует регион», но Сербия должна к этому подготовиться.

Напомним, что большинство стран Евросоюза признает сепаратистское Косово независимым государством.