Москва, 1 сентября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Клуб конный двор «Лосинка», располагавшийся в построенных более 50 лет назад на территории нацпарка «Лосиный остров» конюшнях, объявил о своем закрытии, сообщает 1 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Лошадь

«Мы вынуждены вам сообщить печальную новость, к огромному сожалению наш Конный Двор «Лосинка» закрывается. Отчасти это наше решение, мы не можем больше находиться на территории Лосиного острова, так как с каждым годом-месяцем-днём нас все больше и больше притесняли, ставили невыполнимые задачи, не давали возможность работать, наши силы и финансы иссякли. Очень грустно прощаться с этим местом, ведь этой конюшне уже более 50 лет, многие лошади жили тут всю жизнь. Сменилось не одно поколение директоров, тренеров, лошадей и главное учеников. Надеемся, что вам было приятно приходить к нам, общаться с лошадьми, собачками и даже кошечками. Уверенны, что научили, привили любовь, открыли мир лошадей для сотни людей, и они останутся в ваших сердцах надолго», — говорится в заявлении клуба.

Правозащитники полагают, что причина закрытия в стремлении девелоперов застроить столь лакомый уголок столицы. Помимо этого, в деле уничтожения одной из лучших любительских конюшен города просматривается стремление администрации парка, вытеснив энтузиастов, коммерциализировать эту сферу досуга. И судя по прейскуранту, размещенному на сайте парка, общение москвичей с животными сулит администрации немалую прибыль (https://horse-yard.com/projects/losiniy-ostrov/).

Напомним, что единственный в Европейской части России национальный парк «Лосиный остров» десятилетиями привлекает внимание к себе всякого рода дельцов. Парку постоянно угрожают застройщики, его территорию регулярно урезают в пользу дорожного строительства. Не менее разрушительное действие на природный заказник оказывают и действия администрации парка. Природозащитники и местные жители утверждают, что с одной стороны своими действиями дирекция вынуждает массово увольняться проработавших здесь десятилетиями сотрудников, а с другой стороны ее бездействие приводит к запустению территорий и захламлению парка несанкционированными свалками.

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