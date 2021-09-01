Уфа, 1 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Республиканскую программу, которая позволит в течение следующего года покрыть мобильной связью сто процентов территории Башкирии, поручил разработать премьер министр правительства региона Андрей Назаров. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Сотовая связь

По его словам, в некоторых удалённых местах Башкирии вообще не ловит сотовая связь. А при том, что в республике бушуют лесные пожары — это «смерти подобно».

«В июле-августе мы опять это остро прочувствовали: часть поселений не могла вовремя связаться со спасательными службами и в результате мы теряли время на ликвидацию возгораний. Глава республики поручил исправить эту ситуацию», — сообщил он.

Назаров отметил, что руководство некоторых муниципалитетов, в основном по неопытности, тормозит работу с операторами сотовой связи: чиновники долго рассматривают и согласовывают документы по возведению новых станций либо вообще не ведут никакого диалога.

«Например, в Абзелиловском районе сотовый оператор еще в марте обратился в местную администрацию с предложением разместить у них два новых объекта связи. Ответа нет до сих пор. Или вот в Октябрьском. Здесь вообще все операторы отказались в следующем году строить новые станции, так надоела им местная бюрократия», — пояснил премьер-министр.

По словам региональный директор сотовой компании, в настоящее время трафик сети растет в год примерно на 50%.

«Как мне рассказал сегодня региональный директор сотовой компании, сейчас трафик сети растет ударными темпами — в год примерно на 50%. В случае если не строить новые станции, то через год мобильная связь в некоторых районах республики станет очень плохой, а через два года ею вообще будет практически невозможно пользоваться. Пропускная способность имеющихся станций ведь ограничена», — сообщил Назаров.

В результате премьер-министр поручил главам муниципалитетов связаться с сотовыми операторами и решить все вопросы до 1 октября.

«Минцифре совместно с операторами поручил разработать и представить мне республиканскую программу, которая позволит нам в течении следующего года покрыть мобильной связью 100 процентов территории республики. Также поручил муниципалитетам определить одного замруководителя администрации, который будет курировать эту работу. Пусть будет конкретный ответственный. Чтобы в следующий раз — если опять проблемы возникнут — не просто их журить, как в детском садике, а сразу стружку снять», — заявил премьер-министр.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в отдаленные деревни Хайбуллинского района Башкирии проведут сотовую связь.