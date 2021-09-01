Архангельск, 1 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В Архангельске на базе Северного (Арктического) федерального университета открылась высшая школа рыболовства и морских технологий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, выпускники школы будут задействованы при строительстве новых судов и модернизации отраслевого флота.

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Обучение в Высшей школе пока будет строиться по программе среднего профессионального образования. Однако университет уже ведет работу для получения соответствующих лицензий, чтобы запустить программы высшего и дополнительного образования.

«Уверен, что открывается новая страница истории учреждения, — сказал на торжественной линейке заместитель министра экономического развития, промышленности и науки Архангельской областиАлексей Коротенков. — В Высшей школе рыболовства и морских технологий для ребят появится возможность получения высшего образования, будут созданы условия для развития учебно-тренажерной базы, подготовки профессиональных кадров для рыбной отрасли региона, для работы в Арктике».

По данным министерства АПК, в рыбохозяйственном комплексе Архангельской области различными видами рыболовства занимаются более 180 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая пять рыболовецких колхозов и пять организаций, имеющих статус градо‑ и поселкообразующих рыбохозяйственных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за парты сели более 13 тысяч первоклассников.