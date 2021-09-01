Москва, 1 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Чешская Республика приняла решение встать «на русофобские рельсы» и оправдывает это бездоказательными обвинениями в адрес российской стороны. Об этом 1 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего выступления в МГИМО.

Иван Шилов ИА REGNUM Лавров

«Чехия, с ними тоже было немало задумок, но вот последние месяцы Чешская Республика решила встать на русофобские рельсы, откровенно дискриминационные приняла решения, в том числе об исключении «Росатома» в тендере на строительство нового блока атомной электростанции, ну и все это оправдывала придумками, которые опять никем никогда не было доказаны, что в 2014 году мы взорвали какие-то там военные склады с вооружением», — сказал глава МИД РФ.

При этом он добавил, что бездоказательность таких обвинений и то, что они «притянуты за уши» является очевидным даже для многих в самой Чехии и добавил, что, несмотря на это, такие обвинения сохраняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если Грузия хочет нормально жить с Россией как со своим соседом, Москва готова к восстановлению отношений.