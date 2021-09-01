1 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича о том, что Украину нужно переименовать в Русь-Украину.

Мирослава Романенко, , 19:17 — REGNUM Украину нужно переименовать в Русь-Украину, заявил 31 августа советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку.

Сало Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», — сказал он.

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Заявление украинского чиновника обсудили читатели телеграм-канала «Леся из СТРАНЫ». Также заявление обсудили в сообществе Klymenko Time в YouTube. Многие указали на абсурдность предложения украинского чиновника.

«Такое ощущение, что власть в нашей стране захватили умственно отсталые, сбежавшие из психбольницы!» — отреагировал mr. Spock.

«Захарова уже предложила переименовать Украину в «Укрусь». А что, вполне себе. И звучит-то как!» — пишет Vlad V.

«Вот такие идиоты сейчас правят Украиной», — отреагировал Сергей.

«Вы не Русь, вы — вырусь», — добавил Vit.

«Любители легких решений — самое главное, чтобы не надо было работать. Изменил название, сменил табличку, снял в английском банке проценты от золота Полуботка (легенда о большом количестве золота, которое наказной гетман Павел Полуботок якобы оставил на хранение в одном из английских банков в 1723 году. — М. Р.). Совет Арестовичу — начните печатать доллары вместо гривны, и тогда табличку не надо менять — все будут в восторге», — отметил Владимир Р.

Алексей Арестович Facebook.com/alexey.arestovich

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«Ну наконец-то, как переименуют — сразу заживут. Украина как фирма однодневка, а что, сменил название — и долгов нет», — написал Эдуард М.

«Они уже не нюхают, а колят прямо в голову», — шутит Salvador Dali.

«И для полноты картины президента переименовать в «Зелепутина». Если уж воровать бренд, то по полной», — добавил Сергей П.

«А переименовать Польшу в Речь Посполитую, Италию в Римскую империю и т. д. он не хочет? Кто он такой? Второй Грушевский, который поправлял Б. Хмельницкого, считавшего свой народ русским, и в скобках дописывал украинцы. Потому что Грушевский лучше Хмельницкого «знал» его национальную принадлежность. Просто тошно от этих имбицилов», — отреагировала Таня К.

«Это всё от комплекса неполноценности и зависти. Сами ничего не создали, ничего не имеют, и теперь мы наблюдаем вот эту всю панацею о «Руси-Украине», — отметила Маха А.

«Памятники повалили, города переименовали, флагштоки поставили… Что бы ещё сделать?.. Переименовать страну. Больше «профессионалам» заняться нечем в стране», — написал Anel L.

«Украину надо переименовать в Анти-Россию. Вся деятельность на Украине сориентирована на реакцию России. Слава Анти-России!» — с сарказмом добавил accepter.

Верховная рада Украины ВАДИМ ЧУПРИНА

«Правильнее будет Вырусь-Украина!!!» — написала Наталья Р.

«Я так понимаю, слова «Украина» и «украинец» стыдно везде стало произносить, так теперь решили переименоваться и замарать уже слово «Русь?» — добавила Светлана Б.

«Власть Украины маниакально культивирует тренд воровства. Начинали с Черноморского флота и газа, дошли до воровства истории и языка. Следующая ступень развития будет в отношении территорий и всех культурных и интеллектуальных фондов России…» — подытожил Slava.

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