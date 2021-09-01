Мирослава Романенко, 1 сентября 2021, 19:17 — REGNUM Украину нужно переименовать в Русь-Украину, заявил 31 августа советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку.
«Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», — сказал он.
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Заявление украинского чиновника обсудили читатели телеграм-канала «Леся из СТРАНЫ». Также заявление обсудили в сообществе Klymenko Time в YouTube. Многие указали на абсурдность предложения украинского чиновника.
«Такое ощущение, что власть в нашей стране захватили умственно отсталые, сбежавшие из психбольницы!» — отреагировал mr. Spock.
«Захарова уже предложила переименовать Украину в «Укрусь». А что, вполне себе. И звучит-то как!» — пишет Vlad V.
«Вот такие идиоты сейчас правят Украиной», — отреагировал Сергей.
«Вы не Русь, вы — вырусь», — добавил Vit.
«Любители легких решений — самое главное, чтобы не надо было работать. Изменил название, сменил табличку, снял в английском банке проценты от золота Полуботка (легенда о большом количестве золота, которое наказной гетман Павел Полуботок якобы оставил на хранение в одном из английских банков в 1723 году. — М. Р.). Совет Арестовичу — начните печатать доллары вместо гривны, и тогда табличку не надо менять — все будут в восторге», — отметил Владимир Р.
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«Ну наконец-то, как переименуют — сразу заживут. Украина как фирма однодневка, а что, сменил название — и долгов нет», — написал Эдуард М.
«Они уже не нюхают, а колят прямо в голову», — шутит Salvador Dali.
«И для полноты картины президента переименовать в «Зелепутина». Если уж воровать бренд, то по полной», — добавил Сергей П.
«А переименовать Польшу в Речь Посполитую, Италию в Римскую империю и т. д. он не хочет? Кто он такой? Второй Грушевский, который поправлял Б. Хмельницкого, считавшего свой народ русским, и в скобках дописывал украинцы. Потому что Грушевский лучше Хмельницкого «знал» его национальную принадлежность. Просто тошно от этих имбицилов», — отреагировала Таня К.
«Это всё от комплекса неполноценности и зависти. Сами ничего не создали, ничего не имеют, и теперь мы наблюдаем вот эту всю панацею о «Руси-Украине», — отметила Маха А.
«Памятники повалили, города переименовали, флагштоки поставили… Что бы ещё сделать?.. Переименовать страну. Больше «профессионалам» заняться нечем в стране», — написал Anel L.
«Украину надо переименовать в Анти-Россию. Вся деятельность на Украине сориентирована на реакцию России. Слава Анти-России!» — с сарказмом добавил accepter.
«Правильнее будет Вырусь-Украина!!!» — написала Наталья Р.
«Я так понимаю, слова «Украина» и «украинец» стыдно везде стало произносить, так теперь решили переименоваться и замарать уже слово «Русь?» — добавила Светлана Б.
«Власть Украины маниакально культивирует тренд воровства. Начинали с Черноморского флота и газа, дошли до воровства истории и языка. Следующая ступень развития будет в отношении территорий и всех культурных и интеллектуальных фондов России…» — подытожил Slava.
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