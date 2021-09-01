Канберра, 1 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Одноразовая пластиковая и полистирольная посуда теперь официально запрещены в Квинсленде (северо-восток Австралии). Новый закон, запрещающий использование пластиковых трубочек, столовых приборов и тарелок, был принят в марте и вступил в силу на территории штата сегодня, 1 сентября. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Одноразовый пластик

Квинсленд стал третьим австралийским штатом, внедрившим данный запрет, вслед за Южной Австралией и Канберрой.

Отмечается, что ранее правительство премьер-министра Виктории Дэниела Эндрюса обязалось запретить одноразовую пластмассовую тару к февралю 2023 года, и ожидается, что Новый Южный Уэльс также это сделает в следующем году.

В то же время закон, принятый в Квинсленде, все же допускает поставку пластиковой тары в школы и больницы. Однако пользоваться ими смогут только лица с ограниченными возможностями.