Казань, 1 сентября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В столице Татарии в День знаний открыли новое студенческое общежитие Казанского государственного энергетического университета. Кампус рассчитан на 400 мест, его корпус стал четвертым среди общежитий вуза, сообщает пресс-служба главы РТ.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Казань

Следите за развитием событий в трансляции: «1 сентября: как проходит День знаний в России и в мире – трансляция»

Глава региона Рустам Минниханов, принимая участие в открытии общежития, отметил, что Казанский госэнергоуниверситет очень важен для республики, так как для энергетической отрасли очень нужны высококвалифицированные кадры.

Новый студенческий кампус расположен в центре города, рядом со станцией метро «Козья Слобода».

ИА REGNUM ранее сообщало, в столице Татарии на территории стадиона «Ак Барс Арена» открыли новую школу анимации «Союзмультфильма». Планируется, что объект станет частью проекта мультимедийного центра «Союзмультпарк».

Читайте также: В Татарию для оборудования техникумов и колледжей направят 170 млн рублей