Токио, 1 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Российская пловчиха Дарья Лукьяненко завоевала серебряную медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Getty/Handout rio2016.com Символ параолимпийского движения

В плавании на дистанции 100 м брассом Лукьяненко показала время 1 минута 17,55 секунды.

Победительницей с параолимпийским рекордом стала бразильская спортсменка Мария Гомес Сантьяго с результатом 1 минута 14,89 секунды. Бронзу выиграла представительницы Украины Ярина Матло (1.20.31).

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