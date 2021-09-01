Смоленск, , 14:46 — REGNUM Депутат Смоленской областной думы был доставлен в отдел полиции 31 августа, об этом сообщило издание «Рабочий путь». По неподтверждённой информации, причиной задержания мог стать скандал, который якобы устроил по месту жительства его подруги. После задержания и разбирательства депутата отпустили из отдела, уточняют СМИ.

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«Считаем этот поступок депутата Быстрова аморальным и наносящим глубокий урон партии. Если бы была возможность у партии отозвать его мандат, мы бы на это пошли. Однако такой возможности нет. Мы обязательно сделаем оргвыводы», — прокомментировал «Рабочему пути» первый секретарь обкома КПРФ Валерий Кузнецов.

СМИ напоминают, что этот же депутат ранее сам обращался в правоохранительные органы из-за конфликта со своей подругой.

Кирилл Быстров избран в Смоленскую облдуму шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, является членом КПРФ. Входит в комитет Смоленской облдумы по законности и правопорядку.