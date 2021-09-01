Кемерово, 1 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Кемеровской области за неделю с 23 по 29 августа 2021 года зарегистрировано 1247 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Уровень заболеваемости СОVID-19 на 1,9% ниже, чем на прошлой неделе, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Для специфической профилактики коронавирусной инфекции применяются четыре вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Все данные вакцины вызывают формирование приобретенного иммунитета против СОVID-19, дают возможность избежать заражения, тяжёлого течения и последствий данного заболевания», — уточнили в ведомстве.

По данным на 30 августа первую дозу вакцины получили 791,5 тыс. кузбассовцев, двукратно привиты 667,6 тыс. человек.