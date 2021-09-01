Варшава, 1 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Польская пловчиха с инвалидностью Оливия Яблоньская 1 сентября завоевала на Параолимпийских играх в Токио бронзовую медаль в плавании вольным стилем на дистанции 400 метров. Об этом сообщает Polskie Radio.

Dave Dugdale Плавание

Спортсменка продемонстрировала результат в 4 минуты 33 секунды. Как заявила Яблоньская в интервью журналистам, она очень рада оказаться на пьедестале почёта в Токио.

«Я очень радуюсь этой медали, для меня она имеет большое значение, потому что последние пять лет я очень тяжело на нее работала. Я рассчитывала на большее, мечтая о золотой медали, и я продолжу о ней мечтать. Моя соперница из Канады, завоевавшая золото, показала невероятный результат, и я ее искренне поздравляю», — сказала пловчиха.

Бронза Оливии Яблоньской — это уже 16-я медаль, завоеванная сборной Польши на Параолимпийских играх в Токио, которые продлятся до 5 сентября. По состоянию на 1 сентября сборная Польши занимает 24 место в медальном зачете.