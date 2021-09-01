Джакарта, 1 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Правительство Индонезии готовит долгосрочную стратегию, чтобы предвидеть возможность того, что коронавирус никогда полностью не исчезнет из Индонезии, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время правительство уделяет приоритетное внимание внедрению протоколов здравоохранения в общественных местах, таких как места торговли, общественный транспорт, места отправления культа.

По данным министра связи и информации Индонезии, правительство продолжает совершенствовать свою стратегию борьбы с пандемией, а именно увеличивать количество тестов и наращивать темпы вакцинации против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявили 10 337 случаев заражения коронавирусом.