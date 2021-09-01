Москва, 1 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Решение мэра Москвы о бесплатных пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов может в итоге увеличить пропускную способность общественного транспорта, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Трамвай «Витязь-Москва»

«Это может произойти за счёт того, что пассажиры станут выбирать не самый дешевый, а оптимальный по времени маршрут. То есть введение бесплатных пересадок, по сути, эквивалентно увеличению количества автобусов и трамваев.

Вероятно также, что данная мера повысит долю пассажиров, которые станут пользоваться картами «Стрелка», привязав их к личным кабинетам.

Это снизит затраты времени и ресурсов системы на продажу разовых проездных и оплату проезда в автобусах. Так что в итоге и финансово данная мера для городского транспорта существенных потерь не сулит.

Тем более, что общий пассажиропоток в Москве в связи с введением бесплатных пересадок, вероятно, возрастет.

Полтора часа, особенно с учетом того, что это время от входа в первый вид транспорта на маршруте до входа в последний — вполне достаточный временной интервал, чтобы добраться в любую точку столицы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов общественного транспорта Москвы стала бесплатной.

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