Москва, 1 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Итоговое сочинение для одиннадцатиклассников в российских школах запланировано на 1 декабря 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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«В новом учебном году проведение итогового сочинения планируется в основной срок 1 декабря 2021 года», — говорится в сообщении ведомства.

Дополнительные сроки, как отметили в пресс-службе, установлены на даты 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года.