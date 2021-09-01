Ярославль, 1 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Ярославле выстроилась очередь в офис «Яргортранса» на улице Советской. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Очередь в Ярославле

Школьники, студенты и взрослые стоят в очереди под дождём. Судя по всему, ажиотаж связан с началом нового учебного года. Кассы «Яргортранса» — единственное место, где можно приобрести льготные билеты для школьников и студентов. Об этом говорится в объявлении на сайте муниципальной организации.

Жители в социальных сетях высказывают недовольство организацией продажи проездных.