Москва, 1 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Россельхознадзор отменил запрет на поставки табачного сырья и табачных отходов из Танзании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Табак

«По итогам переговоров Россельхознадзор под гарантии компетентного ведомства Танзании о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер при поставках табачного сырья и табачных отходов в Российскую Федерацию отменяет запрет на поставки такой продукции из Танзании со 2 сентября 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что соответствующее решение было принято по итогам переговоров, состоявшихся в конце августа, с управлением по охране здоровья растений министерства сельского хозяйства, продовольственной безопасности и кооперативов Танзании.