В Норильске прикрыли незаконный игорный клуб
Норильск, Красноярский край, 1 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Работу незаконного игорного клуба пресекли полицейские в Норильске. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 сентября в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Полицейские обнаружили, что в норильском районе Талнах в одном из домов незаконно проводятся азартные игры. Установлено, что организатором клуба является местная жительница 1990 года рождения.
В помещении провели обыск. Было изъято 15 мониторов и 15 системных блоков, а также 14 тысяч рублей.
В игровом клубе полицейские застали троих граждан. Они подтвердили, что в этом помещении незаконно проводятся азартные игры.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).
Как сообщало ИА REGNUM, в Бузулуке Оренбургской области суд вынес приговор по делу о незаконном игорном бизнесе.
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