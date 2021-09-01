Норильск, Красноярский край, 1 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Работу незаконного игорного клуба пресекли полицейские в Норильске. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 сентября в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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Полицейские обнаружили, что в норильском районе Талнах в одном из домов незаконно проводятся азартные игры. Установлено, что организатором клуба является местная жительница 1990 года рождения.

В помещении провели обыск. Было изъято 15 мониторов и 15 системных блоков, а также 14 тысяч рублей.

В игровом клубе полицейские застали троих граждан. Они подтвердили, что в этом помещении незаконно проводятся азартные игры.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Бузулуке Оренбургской области суд вынес приговор по делу о незаконном игорном бизнесе.

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