Москва, 1 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В России собрали более 90 млн тонн зерна. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Зерно

«На 31 августа аграрии собрали уже 90,3 млн тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 33,1 млн га млн га, что выше темпов прошлого года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что пшеницу убрали с площади 21,8 млн га, намолочено 65,6 млн тонн. Помимо этого, собрано 16,2 млн тонн ячменя и 90 тысяч тонн кукурузы на зерно.