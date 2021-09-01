Тюмень, 1 сентября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 243 случая заражения коронавирусом. Об этом 1 сентября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 244 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 1 сентября коронавирусом заразились 55 149 человек, выздоровели 48 619 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 1 сентября в регионе скончались 1467 пациентов с COVID-19 (на 17 человек больше, чем днём ранее).