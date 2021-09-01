Москва, 1 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Виртуальную «Пушкинскую карту» оформили более 15 тысяч человек. Об этом заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

Василий Иванов ИА REGNUM «Пушкинская карта»

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«На текущий момент виртуальную карту оформили уже свыше 15 тысяч человек. Примечательно, что первый билет на спектакль в Московский академический театр сатиры приобрела девушка из Омска», — цитирует пресс-служба ведомства Любимову.

По её словам, в министерстве хотели бы, чтобы «стало хорошей привычкой посещать театры, музеи, галереи, филармонии, концертные залы».

Любимова также выразила надежду на то, что «молодые люди не будут пренебрегать этой возможностью».

Ранее стало известно, что «Пушкинскую карту» могут оформить граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет, чтобы приобрести билеты в российские театры, концертные залы, музеи, галереи за счёт государства.