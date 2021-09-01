Москва, 1 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы признал виновным мужчину, который повредил автомобиль спецслужб на несанкционированной акции 23 января в столице. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе суда.

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«Борисову Г.Б. назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, — сообщили в суде. — Наказание считать условным с испытательным сроком в течение пяти лет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тверской суд российской столицы приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима участника несанкционированного митинга в Москве 23 января Сайд-Мухамада Джумаева.

Джумаев осуждён за применение насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

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