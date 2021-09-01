Уфа, 1 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Директора фирмы обвинили в сокрытии от налогов около четырех млн рублей в Башкирии. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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У АО «Институт Нефтехимпереработки» имелась недоимка по налогам, страховым взносам и сборам на сумму свыше 32 млн рублей. По версии следствия, чтобы избежать принудительного списания задолженности директор фирмы рассчитывался с контрагентами, минуя расчетные счета предприятия, в результате им было перечислено порядка четырех млн рублей.

«Зная о наличии задолженности перед налоговой службой, направил дебиторам письма о перечислении денег напрямую сторонним организациям», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину фигурант уголовного дела не признал. Материалы дела преданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в первом полугодии 2021 года зарегистрировано свыше 27 тысяч преступлений, из которых свыше 7,5 тысячи преступлений являются тяжкими и особо тяжкими.