Москва, 1 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Недвижимость это главный финансовый фундамент. И новость о выдаче Сбербанком ипотека с 18 лет для молодого поколения — отличная возможность с первых лет взрослой жизни, начать выстраивать себе светлое будущее, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального развития компании «ПФО Холдинг» Максим Рыжков.

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«Это в свою очередь будет хорошо стимулировать финансово развиваться молодежи. А для страны — это хороший стимул для сохранения молодых кадров внутри моно городов и провинций.

Для бизнеса — это хороший сигнал в развитии строительства в разных регионах России. Считаю, что от этого решения все только выигрывают.

Но останавливаться на этом нельзя, нужно продолжать развивать помощь в ипотечном кредитовании для молодых семей, а также молодёжи.

А финансовым институтам следует работать на снижении процентных ставок и уменьшении первоначального взноса, всё-таки это наша молодёжь и будущее страны тоже», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало, с 1 сентября 2021 года «Сбер» планирует пересмотреть условия выдачи ипотечных кредитов и снизить минимальный возраст потенциальных заемщиков с 21 года до 18 лет.

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