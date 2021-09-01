Абакан, 1 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В МВД по Хакасии — новое назначение. Как сообщили ИА REGNUM 1 сентября в пресс-службе ведомства, заместителем министра — начальником полиции назначен Владимир Веселов.

19.мвд.рф Владимир Веселов

Веселов является полковником полиции. Он родился 10 сентября 1980 года в посёлке Шексна Вологодской области. Имеет высшее образование. На службу в органы внутренних дел поступил в 2001 году. В 2012 году стал заместителем начальника управления уголовного розыска УМВД России по Вологодской области, в 2013 году его назначили начальником управления.

В декабре 2016 года Владимир Веселов был назначен на должность замначальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Вологодской области. В 2019 году окончил академию управления МВД РФ.

Пост замминистра внутренних дел по Хакасии — начальника полиции Веселов занял с августа 2021 года.

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