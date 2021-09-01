Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Китайская вакцина Sinovaс, предложенная КНДР в рамках инициативы COVAX, может быть передана другим странам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Вакцина от коронавируса китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech Sinovac.com

«Министерство иностранных дел КНДР проинформировало нас о том, что 2,97 млн доз вакцины, положенные стране в рамках инициативы COVAX, могут быть переданы другим странам, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса», — сказал представитель ЮНИСЕФ.

По данным Детского фонда ООН, КНДР отказывается от вакцины из-за ограничений на поставку вакцин от COVID-19 и вспышек коронавируса в некоторых странах.

Ранее представители Института стратегии национальной безопасности сообщали, что Пхеньян не хочет использовать вакцину китайского производства по соображениям её эффективности и безопасности.

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